Рятувальники почали перевірку виборчих дільниць

"По всій країні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць. Головна мета - встановлення реальної готовності таких об'єктів до процесу волевиявлення громадян під час виборів президента України наприкінці березня", - йдеться в повідомленні.

Так, перевіряється стан утримання евакуаційних виходів та шляхів, стан протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння, наявність відповідної документації (плани пожежогасіння, відомості про проведення інструктажів з особами, задіяними до виборчого процесу тощо).

Зокрема, цього тижня такі відпрацювання відбулися у Кіровоградській області, у Корсунь-Шевченківському та Уманському районах Черкаської області, а також у Житомирській області.

За результатами перевірок керівникам об’єктів надаються рекомендації по усуненню виявлених протипожежних недоліків та визначаються контрольні терміни.

Крім того, за даними ДСНС, з метою підвищення готовності підрозділів у разі виникнення надзвичайних подій та пожеж на об'єктах, які будуть задіяні під час виборів, по всій країні проводяться відповідні тактико-спеціальні навчання.

Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать 60-63 тисячі правоохоронців.