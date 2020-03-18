Из Польши на Волынь спасатели переправили более 700 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 бкрезня. УНН. Спасатели Управления ГСЧС в Волынской области помогли почти 750 гражданам с украинско-польской границы добраться до Родины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"Спасатели Управления ГСЧС в Волынской области присоединяются к оказанию помощи гражданам Украины на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин"для возвращения их домой с украинско-польской границы. По состоянию на 12:00 18 марта аувтобусом спасателей транспортированы 741 гражданин. После каждой поездки осуществляется тщательная санитарная обработка транспорта", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что вблизи пункта пропуска на территории Украины продолжает работать пункт жизнеобеспечения Управление ГСЧС Украины в Волынской области для оказания помощи гражданам. Работа спасателей для оказания помощи гражданам на пункте пропуска продолжается.
Как сообщал УНН, глава Министерства инфрастуктуры Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены специальные поезда Перемышль - Киев.