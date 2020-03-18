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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103020 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105722 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107699 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115631 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101415 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105735 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131645 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Польши на Волынь спасатели переправили более 700 украинцев

Из Польши на Волынь спасатели переправили более 700 украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 бкрезня. УНН. Спасатели Управления ГСЧС в Волынской области помогли почти 750 гражданам с украинско-польской границы добраться до Родины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"Спасатели Управления ГСЧС в Волынской области присоединяются к оказанию помощи гражданам Украины на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин"для возвращения их домой с украинско-польской границы. По состоянию на 12:00 18 марта аувтобусом спасателей транспортированы 741 гражданин. После каждой поездки осуществляется тщательная санитарная обработка транспорта", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что вблизи пункта пропуска на территории Украины продолжает работать пункт жизнеобеспечения Управление ГСЧС Украины в Волынской области для оказания помощи гражданам. Работа спасателей для оказания помощи гражданам на пункте пропуска продолжается.

Как сообщал УНН, глава Министерства инфрастуктуры Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены специальные поезда Перемышль - Киев.

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