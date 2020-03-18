З Польщі на Волинь рятувальники переправили понад 700 українців

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КИЇВ. 18 бкрезня. УНН. Рятувальники Управління ДСНС у Волинській області допомогли майже 750 громадянам з українсько-польського кордону дістатись Батьківщини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.

"Рятувальники Управління ДСНС у Волинській області долучаються до надання допомоги громадянам України на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" для повернення їх додому з українсько-польського кордону. Станом на 12:00 18 березня аувтобусом рятувальників транспортовані 741 громадяни. Після кожної поїздки здійснюється ретельна санітарна обробка транспорту", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що поблизу пункту пропуску на території України продовжує працювати пункт життєзабезпечення Управління ДСНС України у Волинській області для надання допомоги громадянам. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску триває.

Як повідомляв УНН, очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій заявив сьогодні, що для евакуації українців з Польщі будуть призначені спеціальні потяги Перемишль – Київ.

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