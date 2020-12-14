Спасатели объявили предупреждение о гололедице и тумане

"До конца суток 14 декабря в Украине, кроме юго-восточной части, сохранится гололед, на дорогах гололедица, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый). 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица, в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый)", - указали синоптики.

При этом в ГСЧС предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, на утро понедельника, 14 декабря, в шести областях наблюдался туман, в 12 областях - небольшой дождь и морось, местами гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине был обеспечен, заверили в Укравтодоре.