Водіїв попередили про туман та ожеледицю

За даними Укравтодору, на ранок понеділка, 14 грудня, невеликий дощ, мряка спостерігалися у Вінницькій, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях, у районах, де температура повітря мінусова, виникає загроза утворення ожеледиці. Туман у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

"Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігаються опади у вигляді дощу, місцями утворюється ожеледиця, на решті території мокре", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг Львівської області, як вказано, невеликий дощ, на решті перевалах - без опадів. Покриття на перевалах сухе на Закарпатті на інших - мокре.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні у понеділок, 14 грудня, на більшості території температура коливатиметься близько нуля, на більшості території - дощ та мокрий сніг, ожеледиця.