Сніг з дощем та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні, крім південно-східної частини, дощ та мокрий сніг, ожеледь, вночі та вранці туман. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця.

Температура вночі від 3° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні - до 6° тепла; удень - від 1° морозу до 6° тепла, на крайньому півдні 9-11° тепла.

На Київщині сьогодні вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Температура вночі та вдень близько 0°.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.