Снег с дождем и гололедица: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине в понедельник, 14 декабря, на большей части территории температура будет колебаться около нуля, на большей части территории - дождь и мокрый снег, гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине, кроме юго-восточной части, дождь и мокрый снег, гололед, ночью и утром туман. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица.
Температура ночью от 3° мороза до 4° тепла, на крайнем юге - до 6° тепла; днем - от 1° мороза до 6° тепла, на крайнем юге 9-11° тепла.
В Киевской области сегодня ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура ночью и днем около 0°.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.