Водителей предупредили о тумане и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На утро понедельника, 14 декабря, в шести областях наблюдается туман, в 12 областях наблюдается небольшой дождь и туман, местами гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
По данным Укравтодора, на утро понедельника, 14 декабря, небольшой дождь, туман наблюдались в Винницкой, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, в районах, где температура воздуха минусовая, возникает угроза образования гололеда. Туман в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
"Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдаются осадки в виде дождя, местами образуется гололедица, на остальной территории мокрое", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог Львовской области, как указано, небольшой дождь, на остальных перевалах - без осадков. Покрытие на перевалах сухое на Закарпатье на других - мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
Напомним, по данным синоптиков, в Украине в понедельник, 14 декабря, на большей части территории температура будет колебаться около нуля, на большей части территории - дождь и мокрый снег, гололедица.