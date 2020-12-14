Рятувальники оголосили попередження про ожеледицю та туман

"До кінця доби 14 грудня в Україні, крім південно-східної частини, утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500м ( I рівень небезпечності жовтий). 15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця; у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий)", - вказали синоптики.

При цьому у ДСНС попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, на ранок понеділка, 14 грудня, у шести областях спостерігався туман, у 12 областях - невеликий дощ та мряка, місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні було забезпечено, запевнили в Укравтодорі.