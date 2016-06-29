Спасатели назвали причину гибели трех человек в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Спасатели назвали причину гибели трех мужчин при очистке выгребной ямы в Черкассах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
"На месте происшествия врачи констатировали смерть мужчины в результате отравления парами газа", - говорится в сообщении.
Как стало известно, 58-летний хозяин решил самостоятельно почистить канализационный коллектор, спустился на дно. Через некоторое время он почувствовал плохое самочувствие и потерял сознание. Чтобы помочь пострадавшему, на дно сооружения спустился его 56-летний родственник, который, не успев оказать помощь, также потерял сознание. На помощь прибежал 30-летний сосед, который спустился в коллектор и также потерял сознание.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, в Черкассах во время очистки выгребной ямы погибли три человека.