Спасатели назвали причину гибели трех человек в Черкассах

"На месте происшествия врачи констатировали смерть мужчины в результате отравления парами газа", - говорится в сообщении.

Как стало известно, 58-летний хозяин решил самостоятельно почистить канализационный коллектор, спустился на дно. Через некоторое время он почувствовал плохое самочувствие и потерял сознание. Чтобы помочь пострадавшему, на дно сооружения спустился его 56-летний родственник, который, не успев оказать помощь, также потерял сознание. На помощь прибежал 30-летний сосед, который спустился в коллектор и также потерял сознание.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, в Черкассах во время очистки выгребной ямы погибли три человека.