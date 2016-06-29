Рятувальники назвали причину загибелі трьох осіб в Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Рятувальники назвали причину загибелі трьох чоловіків під час очищення вигрібної ями у Черкасах. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
“На місці події лікарі констатували смерть чоловіків внаслідок отруєння парами газу”, — йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, 58-річний господар вирішивши самостійно почистити каналізаційний колектор, спустився на дно. Через деякий час він відчув погане самопочуття та втратив свідомість. Аби допомогти потерпілому, на дно споруди спустився його 56-річний родич, який, не встигши надати допомогу, також втратив свідомість. На допомогу прибіг 30-річний сусід, який спустився в колектор і також знепритомнів.
Наразі з’ясовуються всі обставини події.
Як повідомляв УНН, у Черкасах під час очищення вигрібної ями загинули троє осіб.