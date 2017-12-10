Спасатели в Киевской области вытащили собаку, которая упала в погреб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киевской области спасатели вытащили собаку, которая упал в погреб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"В оперативно-диспетчерскую службу Згуровского района поступило сообщение о том, что пес упал в погреб который находился в середине хозяйственного сарая в г. Долина", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собаку из ловушки вытащили с помощью багра и спасательной веревки.