Спасатели в Киевской области вытащили собаку, которая упала в погреб

"В оперативно-диспетчерскую службу Згуровского района поступило сообщение о том, что пес упал в погреб который находился в середине хозяйственного сарая в г. Долина", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что собаку из ловушки вытащили с помощью багра и спасательной веревки.