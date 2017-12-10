Рятувальники на Київщині витягнули собаку, який впав у погріб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Київській області рятувальники витягнули собаку, який впав у погріб. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
“До оперативно-диспетчерської служби Згурівського району надійшло повідомлення про те, що пес впав в погріб який знаходився в середині господарчого сараю у смт Згурівка”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що собаку з пастки витягнули за допомогою багра та рятувальної мотузки.