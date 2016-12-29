Спасатели эвакуировали 8 человек из-за пожара в многоэтажке в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время ликвидации пожара в 14-этажном жилом доме в Сумах спасатели эвакуировали 8 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Сумской области.
Вчера, 28 декабря в 10:18 к спасателям поступило сообщение о возгорании в 14-этажном жилом доме по ул. Ковпака в г. Сумах. Звонила жительница, которая обнаружила задымление в подъезде.
Уже через семь минут пожарные прибыли на вызов и установили, что очаг пожара находится на 9 этаже. Горели двери одной из квартир, мебель и личные вещи в коридоре на площади 6 кв. м. В подъезде образовалось сильное задымление.
Спасатели создали два звена газодымозащитной службы. Одна приступила к эвакуации жителей, а другая - к непосредственной ликвидации пожара. Двум женщинам, оказавшимся в зоне сильного задымления пожарные одели маски от защитных аппаратов и вывели в безопасное место. Пожилую жительницу дома, которая не могла самостоятельно передвигаться - вынесли на руках. В общем спасены 3 человека и 8 - эвакуированы.
Причина возгорания выясняется.