Рятувальники евакуювали 8 людей через пожежу в багатоповерхівці в Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час ліквідації пожежі в 14-поверховому житловому будинку в Сумах рятувальники евакуювали 8 людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Сумської області.
Вчора, 28 грудня о 10:18 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння у 14-поверховому житловому будинку по вул. Ковпака у м. Сумах. Телефонувала мешканка, яка виявила задимлення у під’їзді.
Уже через сім хвилин вогнеборці прибули на виклик та встановили, що осередок пожежі знаходиться на 9 поверсі. Горіли двері однієї із квартир, меблі та особисті речі в коридорі на площі 6 кв. м. У під’їзді утворилось сильне задимлення.
Рятувальники створили дві ланки газодимозахисної служби. Одна приступила до евакуації мешканців, а інша – до безпосередньої ліквідації пожежі. Двом жінкам, які опинилися у зоні сильного задимлення вогнеборці одягли маски від захисних апаратів та вивели у безпечне місце. Літню мешканку будинку, яка не могла самостійно пересуватися – винесли на руках. Загалом врятовано 3 людей та 8 - евакуйовано.
Причина загоряння з’ясовується.