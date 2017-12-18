Спасателя в Днепропетровской области будут судить за кражу 850 лопат

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18453 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101216 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103149 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103402 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117866 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103689 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106092 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112811 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117259 просмотра

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Спасателя в Днепропетровской области будут судить за кражу 850 лопат

Спасателя в Днепропетровской области будут судить за кражу 850 лопат

Киев  •  УНН

 • 9930 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Днепропетровской области будут судить пожарного-спасателя, который украл 850 лопат с пожарной части. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

"Установлено, что в течение июля-августа 2016 года указанный гражданин, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похищал 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Житомире суд арестовал злоумышленников за похищение "ювелирки" на 15 млн грн.

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