Спасателя в Днепропетровской области будут судить за кражу 850 лопат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Днепропетровской области будут судить пожарного-спасателя, который украл 850 лопат с пожарной части. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"Установлено, что в течение июля-августа 2016 года указанный гражданин, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похищал 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Житомире суд арестовал злоумышленников за похищение "ювелирки" на 15 млн грн.