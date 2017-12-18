Спасателя в Днепропетровской области будут судить за кражу 850 лопат

"Установлено, что в течение июля-августа 2016 года указанный гражданин, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похищал 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Житомире суд арестовал злоумышленников за похищение "ювелирки" на 15 млн грн.