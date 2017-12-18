Рятувальника на Дніпропетровщині судитимуть за крадіжку 850 лопат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Дніпропетровській області судитимуть пожежного-рятувальника, який вкрав 850 лопат із пожежної частини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
"Встановлено, що протягом липня-серпня 2016 року вказаний громадянин, перебуваючи на чергуванні, з підвального приміщення пожежно-рятувальної частини таємно викрадав 850 лопат, чим заподіяв шкоду державі на суму понад 18,5 тис. грн", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Житомирі суд арештував зловмисників за викрадення “ювелірки” на 15 млн грн.