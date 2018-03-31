Спасались от войны: две гражданки Сирии попросили убежища в Украине

"Женщины, 1981 и 1996 года, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.

После оформления соответствующих документов гражданок Сирии направили в управление Государственной миграционной службы в Харьковской области.

Как ранее сообщал УНН, в Украине проживает около 3 тыс. беженцев из других стран.