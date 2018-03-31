Рятувалися від війни: дві громадянки Сирії попросили притулку в Україні

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Дві громадянки Сирії під час проходження прикордонного контролю потягу сполученням "Москва-Харків" звернулися до прикордонників з проханням про надання статусу біженців в Україні. Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.

"Жінки, 1981 і 1996 року народження, під час проведення з ними співбесіди пояснили, що прибули на територію України у зв'язку зі збройним конфліктом на території Сирії і хочуть отримати статус біженців в Україні", - йдеться в повідомленні.

Після оформлення відповідних документів громадянок Сирії направили в управління Державної міграційної служби в Харківській області.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні проживає близько 3 тис. біженців з інших країн.

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