Рятувалися від війни: дві громадянки Сирії попросили притулку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Дві громадянки Сирії під час проходження прикордонного контролю потягу сполученням "Москва-Харків" звернулися до прикордонників з проханням про надання статусу біженців в Україні. Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Жінки, 1981 і 1996 року народження, під час проведення з ними співбесіди пояснили, що прибули на територію України у зв'язку зі збройним конфліктом на території Сирії і хочуть отримати статус біженців в Україні", - йдеться в повідомленні.
Після оформлення відповідних документів громадянок Сирії направили в управління Державної міграційної служби в Харківській області.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні проживає близько 3 тис. біженців з інших країн.