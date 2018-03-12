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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40594 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55205 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58715 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102394 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93627 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103727 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110750 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133945 просмотра

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Спасатели еще не возобновляли поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона

Спасатели еще не возобновляли поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Киевские спасатели еще не возобновили проведение поисковых работ тела девушки, которая прыгнула с моста Патона. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГоСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага.

"На данный момент поиски тела девушки еще не возобновлялись", - сообщила С.Водолага.

Она добавила, что пока будет сохраняться угроза жизни водолазов, которые проводят поиски тела девушки, "мы не будем возобновлять поисковые работы".

Напомним, 22 в Киеве спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки, которая прыгнула с моста Патона.

Как сообщал УНН, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая в конце января прыгнула с моста Патона в Киеве.

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