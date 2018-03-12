Спасатели еще не возобновляли поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Киевские спасатели еще не возобновили проведение поисковых работ тела девушки, которая прыгнула с моста Патона. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГоСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага.
"На данный момент поиски тела девушки еще не возобновлялись", - сообщила С.Водолага.
Она добавила, что пока будет сохраняться угроза жизни водолазов, которые проводят поиски тела девушки, "мы не будем возобновлять поисковые работы".
Напомним, 22 в Киеве спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки, которая прыгнула с моста Патона.
Как сообщал УНН, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая в конце января прыгнула с моста Патона в Киеве.