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Рятувальники ще не відновляли пошуки тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона

Київ • УНН

 • 20921 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Київські рятівники ще не відновили проведення пошукових робіт тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона. Про це кореспонденту УНН повідомила речник ДСНС України в місті Києві Світлана Водолага.

“На даний момент пошуки тіла дівчини ще не відновилися”, — повідомила С.Водолага.

Вона додала, що поки буде зберігатися загроза життю водолазів, які проводять пошуки тіла дівчини, “ми не будемо відновляти пошукові роботи”.

Нагадаємо, 22 у Києві рятівники призупинили проведення пошукових робіт тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона.

Як повідомляв УНН, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка наприкінці січня стрибнула з мосту Патона у Києві.

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