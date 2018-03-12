Рятувальники ще не відновляли пошуки тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Київські рятівники ще не відновили проведення пошукових робіт тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона. Про це кореспонденту УНН повідомила речник ДСНС України в місті Києві Світлана Водолага.
“На даний момент пошуки тіла дівчини ще не відновилися”, — повідомила С.Водолага.
Вона додала, що поки буде зберігатися загроза життю водолазів, які проводять пошуки тіла дівчини, “ми не будемо відновляти пошукові роботи”.
Нагадаємо, 22 у Києві рятівники призупинили проведення пошукових робіт тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона.
Як повідомляв УНН, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка наприкінці січня стрибнула з мосту Патона у Києві.