Вблизи базы США в Германии разбился истребитель F-16, есть пострадавший
Киев • УНН
Американский военный самолёт потерпел аварию возле базы Шпангдалем в Рейнланд-Пфальце. Пострадал один человек.
В Германии потерпел аварию американский военный самолет. Катастрофа произошла недалеко от американской военной базы Шпангдалем в районе Айфель федеральной земли Рейнланд-Пфальц, передает УНН со ссылкой на DW.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, сообщила администрация района.
К месту падения самолета направлены экстренные службы. В Шпангдалеме базируется эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая около 20 самолетов.
В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался, двое полицейских в больнице18.09.26, 19:39 • 4514 просмотров