Вблизи базы США в Германии разбился истребитель F-16, есть пострадавший

В Германии потерпел аварию американский военный самолет. Катастрофа произошла недалеко от американской военной базы Шпангдалем в районе Айфель федеральной земли Рейнланд-Пфальц, передает УНН со ссылкой на DW.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, сообщила администрация района.

К месту падения самолета направлены экстренные службы. В Шпангдалеме базируется эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая около 20 самолетов.

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