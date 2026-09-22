Поблизу бази США в Німеччині розбився винищувач F-16, є постраждалий

Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану

Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану

Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану

Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану

Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця

Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця

Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця

Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця