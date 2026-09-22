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Поблизу бази США в Німеччині розбився винищувач F-16, є постраждалий

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Американський військовий літак зазнав аварії біля бази Шпангдалем у Рейнланд-Пфальці. Постраждала одна людина.

Поблизу бази США в Німеччині розбився винищувач F-16, є постраждалий

У Німеччині зазнав аварії американський військовий літак. Катастрофа сталася поблизу військової бази США Шпангдалем в окрузі Ейфель федеральної землі Рейнланд-Пфальц, передає УНН із посиланням на DW.

За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждала одна людина, повідомила влада округу.

До місця падіння літака направлено екстрені служби. У Шпангдалемі базується ескадрилья винищувачів F-16, що налічує близько 20 літаків.

У США розбився винищувач F-16: пілот катапультувався, двоє поліціянтів в лікарні18.09.26, 19:39 • 4522 перегляди

Антоніна Туманова

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F-16 Fighting Falcon