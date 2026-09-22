Поблизу бази США в Німеччині розбився винищувач F-16, є постраждалий
Київ • УНН
Американський військовий літак зазнав аварії біля бази Шпангдалем у Рейнланд-Пфальці. Постраждала одна людина.
У Німеччині зазнав аварії американський військовий літак. Катастрофа сталася поблизу військової бази США Шпангдалем в окрузі Ейфель федеральної землі Рейнланд-Пфальц, передає УНН із посиланням на DW.
За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждала одна людина, повідомила влада округу.
До місця падіння літака направлено екстрені служби. У Шпангдалемі базується ескадрилья винищувачів F-16, що налічує близько 20 літаків.
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