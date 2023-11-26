Ряд стран ЕС настаивают на смягчении санкций против россии в новом пакете - Bloomberg

Некоторые страны Евросоюза выступили за смягчение антироссийских санкций, в новом 12-м пакете, направленных на прекращение обхода санкций против рф через третьи страны. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Группа государств-членов [Евросоюза] настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на прекращение обхода санкций против России через третьи страны - говорится в материале издания.

Исполнительный орган блока предложил запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные предметы в россию или для использования в россии. Это, в частности, полупроводники, которые используются или нужны для изготовления оружия. Кроме того, компаниям было предложено вносить на депозитный счет конкретную сумму, для обеспечения соблюдения этого запрета.

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Однако представители ряда крупных государств-членов ЕС на этой неделе выразили обеспокоенность относительно законности и целесообразности запроса таких положений от импортеров. Согласно источникам Bloomberg, страны также хотят сузить сферу применения потенциальных положений и перечень товаров, на которые будет распространяться предложенная мера. Также, указывается, что страны-члены опасаются, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Последние данные о торговле, опубликованные агентством Bloomberg, показывают, что экспорт из Армении, Азербайджана и Узбекистана, упал во второй половине 2023 года, тем не менее, в основном остается выше уровня, который был до 2022 года. Более 80% зарубежных закупок приоритетных для рф товаров сейчас поступает из Китая и Гонконга, кроме того россия смогла установить новые маршруты через Таиланд и Малайзию.

Интересное утверждение: Объединенные Арабские Эмираты, которые были еще одним основным каналом, который использовался россией, недавно дали понять, что они будут делать больше для контроля за экспортом. Но ОАЭ не предоставляют своевременных данных о торговле, отмечает издание.

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