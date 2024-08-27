Ряд поездов имеют значительные задержки после атаки рф: где самые большие

Железнодорожники устранили последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и восстановили движение на всех участках. Однако некоторые поезда имеют значительные задержки, а обратные рейсы отправятся позже запланированного, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.

Детали

«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры - и уже восстановили движение на всех участках, впрочем, влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», - сообщили в УЗ в соцсетях.

Наибольшие задержки, как отмечается, сейчас имеют такие поезда:

- 120 Дорогуск - Днепр +7:46

- 64 Львов - Харьков +7:44

- 6 Ясиня - Запорожье +5:24

- 95 Киев - Рахов +5:23

- 18 Ужгород - Харьков +5:06

- 7 Киев - Черновцы +5:03

Это, соответственно, по данным УЗ, означает, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением сегодня в течение дня - отправится с начальной станции позже запланированного минимум на час:

- 17 Харьков - Ужгород

- 93 Харьков - Хелм

- 120 Дорогуск - Днепр

«Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все наши поезда следуют с ускорением. Просим у пассажиров извинения за сбой в графике и круглосуточно работаем над тем, чтобы сохранить пересадки и обезопасить каждое путешествие», - отметили в УЗ.

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