Ряд поездов имеют значительные задержки после атаки рф: где самые большие
Киев • УНН
Железнодорожники устранили последствия обстрелов энергетической инфраструктуры и восстановили движение на всех участках. Однако некоторые поезда имеют значительные задержки, а обратные рейсы отправятся позже запланированного.
Железнодорожники устранили последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и восстановили движение на всех участках. Однако некоторые поезда имеют значительные задержки, а обратные рейсы отправятся позже запланированного, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.
Детали
«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры - и уже восстановили движение на всех участках, впрочем, влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», - сообщили в УЗ в соцсетях.
Наибольшие задержки, как отмечается, сейчас имеют такие поезда:
- 120 Дорогуск - Днепр +7:46
- 64 Львов - Харьков +7:44
- 6 Ясиня - Запорожье +5:24
- 95 Киев - Рахов +5:23
- 18 Ужгород - Харьков +5:06
- 7 Киев - Черновцы +5:03
Это, соответственно, по данным УЗ, означает, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением сегодня в течение дня - отправится с начальной станции позже запланированного минимум на час:
- 17 Харьков - Ужгород
- 93 Харьков - Хелм
- 120 Дорогуск - Днепр
«Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все наши поезда следуют с ускорением. Просим у пассажиров извинения за сбой в графике и круглосуточно работаем над тем, чтобы сохранить пересадки и обезопасить каждое путешествие», - отметили в УЗ.
Рух приміських електропоїздів затримується у зв’язку з атакою рф26 августа 2024, 06:43 • 21666 просмотров