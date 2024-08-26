Поезда «Укрзализныци» движутся с задержками из-за масштабной российской атаки. Выведены резервные тепловозы, передает пресс-служба «Укрзализныци», сообщает УНН.

В связи с масштабной атакой со стороны РФ, пригородное движение электропоездами сейчас имеет задержки.

Есть несколько обесточиваний по разным регионам. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение, энергетики уже работают на местах - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В ведомстве перевозчика отметили, что по графику City Express в Киеве и Днепре. Все отклонения от графика традиционно собраны на портале по ссылке.

Напомним,

Метро Киева работает ограниченно из-за воздушной тревоги.

В Україні запроваджено графіки аварійних відключень