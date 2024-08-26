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Рух приміських електропоїздів затримується у зв’язку з атакою рф

Рух приміських електропоїздів затримується у зв’язку з атакою рф

Київ • УНН

 • 22556 перегляди

Через масштабну атаку рф рух приміських електропоїздів затримується. "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози, поїзди далекого сполучення продовжать рух. City Express у Києві та Дніпрі курсує за графіком.

Поїзди "Укрзалізниці" рухаються із затримками через масштабну російську атаку. Виведено резервні тепловози, передає пресслужба "Укрзалізниці", повідомляє УНН.

У зв'язку з масштабною атакою з боку рф, приміський рух електропоїздами наразі має затримки.

Маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух., енергетики вже працюють на місцях

– ідеться у повідомленні "Укрзалізниці".

У відомстві перевізника зазначили, що за графіком City Express у Києві та Дніпрі. Усі відхилення від графіку традиційно зібрані на порталі за посиланням.

Нагадаємо

Метро Києва працює обмежено через повітряну тривогу.

В Україні запроваджено графіки аварійних відключень26.08.24, 09:17 • 15625 переглядiв

Ігор Тележніков

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