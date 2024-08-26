Рух приміських електропоїздів затримується у зв’язку з атакою рф
Київ • УНН
Через масштабну атаку рф рух приміських електропоїздів затримується. "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози, поїзди далекого сполучення продовжать рух. City Express у Києві та Дніпрі курсує за графіком.
Поїзди "Укрзалізниці" рухаються із затримками через масштабну російську атаку. Виведено резервні тепловози, передає пресслужба "Укрзалізниці", повідомляє УНН.
У зв'язку з масштабною атакою з боку рф, приміський рух електропоїздами наразі має затримки.
Маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух., енергетики вже працюють на місцях
У відомстві перевізника зазначили, що за графіком City Express у Києві та Дніпрі. Усі відхилення від графіку традиційно зібрані на порталі за посиланням.
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