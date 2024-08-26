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В Україні запроваджено графіки аварійних відключень

В Україні запроваджено графіки аварійних відключень

Київ • УНН

 • 15625 перегляди

У кількох областях України введено екстрені відключення електроенергії через проблеми в загальноукраїнській мережі. Серед регіонів, де застосовано аварійні графіки - Миколаївська, Харківська, Черкаська та Кіровоградська області.

По Україні вводять екстрені відключення світла. Вже відомо про низку областей, серед яких Миколаївщина, Харківщина та Черкащина.

Пише УНН із посиланням на Обленерго.

Графіки аварійних відключень світла запроваджуються по Україні. Екстренні відключення світла застосували у декількох областях. Серед них: Миколаївська область, Харківська, Черкаська, Кіровоградська.

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