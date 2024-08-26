В Украине введены графики аварийных отключений
Киев • УНН
В нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии из-за проблем в общеукраинской сети. Среди регионов, где применены аварийные графики - Николаевская, Харьковская, Черкасская и Кировоградская области.
По Украине вводят экстренные отключения света. Уже известно о ряде областей, среди которых Николаевская, Харьковская и Черкасская области.
Пишет УНН со ссылкой на Облэнерго.
Графики аварийных отключений света вводятся по Украине. Экстренные отключения света применили в нескольких областях. Среди них: Николаевская область, Харьковская, Черкасская, Кировоградская.
Напомним,
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