Метро Києва працює обмежено через повітряну тривогу
Київ • УНН
Поїзди метро курсують лише "червоною" лінією від "Академмістечка" до "Театральної". Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють тільки як укриття, наземні ділянки не обслуговуються під час тривоги.
В столиці поїзди метро курсують лише "червоною" лінією від "Академмістечка" до "Театральної". Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють тільки як укриття, повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Поїзди метро курсують "червоною" лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна. "Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття
У КМДА, нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
У Києві перебої з електрикою через проблеми в загальноукраїнській мережі - Кличко 26.08.24, 08:59 • 19837 переглядiв