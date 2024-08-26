Метро Киева работает ограниченно из-за воздушной тревоги

В столице поезда метро курсируют только по "красной" линии от "Академгородка" до "Театральной". Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают только как укрытие, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Поезда метро курсируют по "красной" линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". "Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия говорится в сообщении КГГА.



В КГГА, напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

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