Низка поїздів мають значні затримки після атаки рф: де найбільші
Київ • УНН
Залізничники усунули наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури та відновили рух на всіх ділянках. Проте деякі поїзди мають значні затримки, а зворотні рейси вирушать пізніше запланованого.
Залізничники усунули наслідки ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та відновили рух на всіх ділянках. Проте деякі поїзди мають значні затримки, а зворотні рейси вирушать пізніше запланованого, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.
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"Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня", - повідомили в УЗ у соцмережах.
Найбільші затримки, як зазначається, наразі мають такі поїзди:
• 120 Дорогуськ – Дніпро +7:46
• 64 Львів – Харків +7:44
• 6 Ясіня – Запоріжжя +5:24
• 95 Київ – Рахів +5:23
• 18 Ужгород – Харків +5:06
• 7 Київ – Чернівці +5:03
Це, відповідно, за даними УЗ, означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням сьогодні протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
• 17 Харків – Ужгород
• 93 Харків – Хелм
• 120 Дорогуськ – Дніпро
"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням. Просимо у пасажирам вибачення за збій у графіку та цілодобово працюємо над тим, щоб зберегти пересадки та убезпечити кожну подорож", - зазначили в УЗ.
Рух приміських електропоїздів затримується у зв’язку з атакою рф26.08.24, 09:43 • 22556 переглядiв