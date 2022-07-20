"Разрушители мира": Китай осудил проход военного корабля США через Тайваньский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Китай в среду назвал Вашингтон "разрушителем мира" в Тайванском проливе после последнего из серии проходов военных кораблей США через этот водный путь. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
Во вторник эсминец класса Arleigh Burke USS Benfold "совершил обычный транзит через Тайваньский пролив… через международные воды", говорится в заявлении Седьмого флота США.
"Корабль прошел через коридор в проливе, находящемся за пределами территориального моря любого прибрежного государства", — добавили там.
Восточное командование Китая заявило в среду, что задействовало военно-морские и воздушные силы, чтобы "следить и контролировать весь процесс".
"Частые провокации и показуха США полностью демонстрируют, что Соединенные Штаты являются разрушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе и создают риск", - заявил официальный представитель армии, полковник Ши И.
Он добавил, что китайские силы всегда находятся "в состоянии повышенной готовности, чтобы решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".
Министерство обороны Тайваня заявило, что внимательно следило за проходом эсминца, и ситуация была контролируемой.
Проход военного корабля совпал с визитом на Тайвань бывшего министра обороны США Марка Эспера, который во время встречи с президентом Цай Инвэнь назвал Тайвань "добрым другом, которого мы должны поддерживать и защищать".
Дополнение
Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории, а Тайваньский пролив, разделяющий остров и материковый Китай, является точкой разногласий между двумя сторонами. В отличие от позиции Пекина, Соединенные Штаты и другие страны рассматривают пролив как часть международных вод.
В последние годы британские, канадские, французские и австралийские военные корабли прошли через Тайваньский пролив, что вызвало протесты Пекина.