"Руйнівники миру": Китай засудив прохід військового корабля США через Тайванську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Китай у середу назвав Вашингтон "руйнівником миру" у Тайванській протоці після останнього із серії проходів військових кораблів США через цей водний шлях. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
Деталі
У вівторок есмінець класу Arleigh Burke USS Benfold "здійснив звичайний транзит через Тайванську протоку… через міжнародні води", йдеться у заяві Сьомого флоту США.
"Корабель пройшов через коридор у протоці, що знаходиться за межами територіального моря будь-якої прибережної держави", — додали там.
Східене командування Китаю заявило в середу, що задіяло військово-морські та повітряні сили, щоб "стежити та контролювати весь процес".
"Часті провокації та показуха США повністю демонструють, що Сполучені Штати є руйнівником миру і стабільності в Тайванській протоці і створюють ризик", - заявив офіційний представник армії, полковник Ши І.
Він додав, що китайські сили завжди перебувають "у стані підвищеної готовності, щоб рішуче захищати національний суверенітет та територіальну цілісність".
Міністерство оборони Тайваню заявило, що уважно стежило за проходом есмінця, і ситуація була контрольованою.
Прохід військового корабля збігся з візитом на Тайвань колишнього міністра оборони США Марка Еспера, який під час зустрічі з президентом Цай Інвень назвав Тайвань "добрим другом, якого ми повинні підтримувати і захищати".
Доповнення
Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території, а Тайванська протока, що розділяє острів і материковий Китай, є точкою розбіжностей між двома сторонами. На відміну від позиції Пекіна, Сполучені Штати та інші країни розглядають протоку як частину міжнародних вод.
В останні роки британські, канадські, французькі та австралійські військові кораблі пройшли через Тайванську протоку, що викликало протести Пекіна.