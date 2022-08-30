Разрушение и уничтожение: в Мариуполе оккупанты снесли первые три дома
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты снесли первые три многоквартирных дома, не подготовив для людей новое жилье. Как информирует в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко, рашисты собираются снести еще 10 домов, передает УНН.
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“Мариуполь. Снос первых трех многоквартирных домов завершен. Прошедшее людей превращено в груду строительного мусора. Оккупационные власти обнародовали дополнительный перечень 10 домов, которые будут снесены в ближайшее время. Снова. Без уведомления и шанса на спасение имущества. Места для хранения вещей не подготовлены. Места для расселения людей не подготовлены. Всё по плану. Разрушение и уничтожение”, – написал Андрющенко.
Дополнение
29 августа местные жители сообщали о стрельбе во временно захваченном оккупантами Мариуполе.