У Маріуполі місцеві чули стрілянину: у мерії кажуть про розборки колаборантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Місцеві жителі повідомляють про стрілянину в тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі, пише УНН з посиланням на інформацію Маріупольської міської ради.
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“В окупованому Маріуполі знову чують стрілянину. Про це повідомляють місцеві жителі. Сьогодні це автоматні черги. Їх чули вранці на 17-му та на 23-му мікрорайонах. Це вже не перші розборки колаборантів у Маріуполі”, – йдеться в повідомленні мерії у Telegram.
Доповнення
У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.