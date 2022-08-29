У Маріуполі місцеві чули стрілянину: у мерії кажуть про розборки колаборантів

Цитата

“В окупованому Маріуполі знову чують стрілянину. Про це повідомляють місцеві жителі. Сьогодні це автоматні черги. Їх чули вранці на 17-му та на 23-му мікрорайонах. Це вже не перші розборки колаборантів у Маріуполі”, – йдеться в повідомленні мерії у Telegram.

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.