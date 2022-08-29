В Мариуполе местные слышали стрельбу: в мэрии говорят о разборках коллаборантов

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“В оккупированном Мариуполе снова слышат стрельбу. Об этом сообщают местные жители. Сегодня это автоматные очереди. Их слышали утром в 17-м и 23-м микрорайонах. Это уже не первые разборки коллаборантов в Мариуполе”, – говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.