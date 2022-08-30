Руйнація та знищення: у Маріуполі окупанти знесли перші три будинки

Цитата

“Маріуполь. Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття. Окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. Знов. Без попередження та шансу на врятування майна. Місць для зберігання речей не підготовлено. Місць для розселення людей не підготовлено. Все по плану. Руйнація та знищення”, – написав Андрющенко.

Доповнення

29 серпня місцеві жителі повідомляли про стрілянину у тимчасово захопленому окупантами Маріуполі.