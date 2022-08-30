Руйнація та знищення: у Маріуполі окупанти знесли перші три будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти знесли перші три багатоквартирні будинки, не підготувавши для людей нове житло. Як інформує в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко, рашисти плають знести ще 10 будинків, передає УНН.
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“Маріуполь. Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття. Окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. Знов. Без попередження та шансу на врятування майна. Місць для зберігання речей не підготовлено. Місць для розселення людей не підготовлено. Все по плану. Руйнація та знищення”, – написав Андрющенко.
Доповнення
29 серпня місцеві жителі повідомляли про стрілянину у тимчасово захопленому окупантами Маріуполі.