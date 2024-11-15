русских в Купянске нет, но ситуация очень сложная - комбат Федоренко

По состоянию на сегодня россиян в Купянске левобережном нет. Ситуация очень сложная, но контролируемая Силами обороны.

Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на сегодня противника в Купянске левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая - сказал Федоренко.

Он отметил, что каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу.

Сначала у него было до 1 ноября завладеть Купянском-Узловым, Купянском левобережным, сейчас эти сроки сместились, задачу противник не выполнил. Теперь они пытаются выполнить задачу до Нового года - рассказал Федоренко.

Дополнение

Сервис DeepState накануне показал кадры атаки оккупантов на Купянск. Глава Купянской МВА Андрей Беседин в комментарии местному СМИ заявил, что российскому десанту закрепиться не удалось.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что информация о том, что ворог закрепился в Купянске на Харьковщине, не соответствует действительности. Была попытка у россиян, но их уничтожили.

Впоследствии глава обладминистрации Олег Синегубов заявил, что вся диверсионно-разведывательная группа российской армии на бронетехнике, которая 13 ноября предприняла попытку зайти в Купянск, ликвидирована.