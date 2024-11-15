русских в Купянске нет, но ситуация очень сложная - комбат Федоренко
Киев • УНН
Россияне не смогли захватить Купянск до 1 ноября и теперь пытаются выполнить эту задачу до Нового года. Комбат Федоренко уверяет, что ситуация сложная, но контролируемая ВСУ.
По состоянию на сегодня россиян в Купянске левобережном нет. Ситуация очень сложная, но контролируемая Силами обороны.
Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
По состоянию на сегодня противника в Купянске левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая
Он отметил, что каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу.
Сначала у него было до 1 ноября завладеть Купянском-Узловым, Купянском левобережным, сейчас эти сроки сместились, задачу противник не выполнил. Теперь они пытаются выполнить задачу до Нового года
Дополнение
Сервис DeepState накануне показал кадры атаки оккупантов на Купянск. Глава Купянской МВА Андрей Беседин в комментарии местному СМИ заявил, что российскому десанту закрепиться не удалось.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что информация о том, что ворог закрепился в Купянске на Харьковщине, не соответствует действительности. Была попытка у россиян, но их уничтожили.
Впоследствии глава обладминистрации Олег Синегубов заявил, что вся диверсионно-разведывательная группа российской армии на бронетехнике, которая 13 ноября предприняла попытку зайти в Купянск, ликвидирована.