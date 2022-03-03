Румыния потеряла над Черным морем два воздушных судна. Члены экипажей погибли

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“Прошлой ночью мы потеряли 8 храбрых румын, 8 воинов, преданных своей стране и возложенным на них задачам. Во всех воинских частях страны и в тех, что дислоцированы за пределами национальной территории, были организованы военные и религиозные церемонии памяти восьми погибших воинов”, — говорится в сообщении.

Контекст

В среду, 2 марта, примерно в 19:50 румынский самолет Миг-21 вылетел с базы Михаила Когелничана для патрулирования в причерноморском районе Добруджи. В 20:03 он исчез с радаров, радиосвязь с диспетчерской башней была потеряна.

Минобороны Румынии в срочном порядке начали поисково-спасательные работы, отправив в зону возможного столкновения вертолет IAR-330 Puma. Пилот воздушного судна сообщил о плохих погодных условиях и получил приказ вернуться на базу.

В 20:44, через 40 минут после вылета, он тоже исчез с радаров и потерял связь с диспетчером. Позже в Минобороны сообщили, что вертолет разбился, экипаж из пяти человек и двух спасателей ВМС Румынии погибли.

Информация о смерти пилота Миг-21 поступила сегодня, 3 марта.

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