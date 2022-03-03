Румунія втратила над Чорним морем два повітряні судна. Члени екіпажів загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Пілот румунського літака МіГ-21, що зник над Чорним морем 2 березня, і команда пошуково-рятувальної місії, що вилетіла на допомогу того ж дня, загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Румунії.
Цитата
“Минулої ночі ми втратили 8 хоробрих румунів, 8 воїнів, відданих своїй країні та покладеним на них завданням. У всіх військових частинах країни та в тих, що дислоковані за межами національної території, були організовані військові та релігійні церемонії вшанування пам'яті восьми загиблих воїнів”, — ідеться у повідомленні.
Контекст
У середу, 2 березня, приблизно о 19:50 румунський літак МіГ-21 вилетів з бази Михайла Когелнічана для патрулювання у причорноморському районі Добруджі. О 20:03 він зник з радарів, радіозв’язок з диспетчерською вежею був втрачений.
Міноборони Румунії у терміновому порядку розпочали пошуково-рятувальні роботи, відправивши у зону можливого зіткнення гелікоптер IAR-330 Puma. Пілот повітряного судна повідомив про погані погодні умови та отримав наказ повернутись на базу.
О 20:44, через 40 хвилин після вильоту, він теж зник з радарів та утратив зв’язок із диспетчером.
Пізніше у Міноборони повідомили, що гелікоптер розбився, екіпаж з п’яти осіб та двох рятівників ВМС Румунії загинули.
Інформація про смерть пілота МіГ-21 надійшла сьогодні, 3 березня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ