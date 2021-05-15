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Румыния из сегодняшнего дня отменила масочный режим и ослабила карантин

Киев • УНН

 • 53498 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство приняло решение, которое предусматривает смягчение мер, начиная с субботы. Отменено обязательное ношение маски на улице, ограничения движения транспорта ночью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Digi 24.

Румыния из сегодняшнего дня отменила масочный режим и ослабила карантин

Детали

Премьер-министр Флорин Кицу сообщил, что рестораны и летние террасы смогут работать до 24:00, спортивные соревнования на открытых площадках могут проходить со зрителями, имеющих 25% мест. В этих мероприятиях примут участие только привитые люди или лица, имеющие отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, въездные шоу разрешаются только в том случае, если пассажиры автомобиля являются членами одной семьи или максимум 4 человек из других семей.

Цитата

“Это первый принятый нами нормативный акт, которым мы начинаем возвращаться к нормальному состоянию. Эти мероприятия продолжаются до 1 июня. С 1 июня некоторые из этих мероприятий будут ослаблены, но существуют другие, и они представлены в решении ЦНСУ”, - уточнил Кицу.

Напомним

Муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям румынской столицы принял в воскресенье решениесмягчить ряд ограничительных мер, принятых властями из-за пандемии нового коронавируса.

За весь период пандемии в Румынии зафиксировали 1,070,605 случаев коронавируса, 29,413 человек умерли.

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