Румыния из сегодняшнего дня отменила масочный режим и ослабила карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство приняло решение, которое предусматривает смягчение мер, начиная с субботы. Отменено обязательное ношение маски на улице, ограничения движения транспорта ночью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Digi 24.
Детали
Премьер-министр Флорин Кицу сообщил, что рестораны и летние террасы смогут работать до 24:00, спортивные соревнования на открытых площадках могут проходить со зрителями, имеющих 25% мест. В этих мероприятиях примут участие только привитые люди или лица, имеющие отрицательный тест на коронавирус.
Кроме того, въездные шоу разрешаются только в том случае, если пассажиры автомобиля являются членами одной семьи или максимум 4 человек из других семей.
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“Это первый принятый нами нормативный акт, которым мы начинаем возвращаться к нормальному состоянию. Эти мероприятия продолжаются до 1 июня. С 1 июня некоторые из этих мероприятий будут ослаблены, но существуют другие, и они представлены в решении ЦНСУ”, - уточнил Кицу.
Напомним
Муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям румынской столицы принял в воскресенье решениесмягчить ряд ограничительных мер, принятых властями из-за пандемии нового коронавируса.
За весь период пандемии в Румынии зафиксировали 1,070,605 случаев коронавируса, 29,413 человек умерли.