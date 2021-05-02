Столиця Румунії почала пом'ягшення карантину

Деталі

Починаючи з понеділка в Бухаресті будуть відкриті внутрішні приміщення ресторанів та глядацькі зали на 30% їхньої загальної місткості.

Рішення прийнято у зв’язку з тим, що вже третій день поспіль захворюваність COVID-19 в столиці становить менше трьох випадків на 1 тис. жителів

“Наступний поріг, визначений епідеміологами, це 1,5 випадки на 1 тис. жителів, і тоді буде нове пом’якшення обмежувальних заходів, — сказав префект столиці Алін Стойка. — Наприклад, зали для глядачів будуть відкриті на 50% їхньої місткості. Можуть бути дозволені заходи на відкритому повітрі максимум з 300 учасниками”.

Довідка

За останніми даними групи стратегічних комунікацій, створеної в Румунії для моніторингу ситуації з поширенням інфекції, за минулі 24 години в країні коронавірусом заразилися 1 307 осіб, померли 85 інфікованих. Всього в Румунії після початку пандемії захворіло 1 056 572 людини, 992 605 інфікованих вилікувалися, 28 194 померли. Перший випадок зараження коронавірусом був зареєстрований в Румунії 26 лютого 2020 року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Румунії 1 055 265 випадків захворювання, 28 109 осіб загинули.