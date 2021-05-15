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"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
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Румунія відсьогодні скасувала масковий режим та послабила карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд прийняв рішення, яке передбачає пом'якшення заходів, починаючи з суботи. Скасовано обов'язкове носіння маски на вулиці, обмеження руху транспорту вночі. Про це пише УНН з посиланням на Digi 24.

Румунія відсьогодні скасувала масковий режим та послабила карантин

Деталі

Прем’єр-міністр Флорін Кіцу повідомив, що ресторани та літні тераси зможуть працювати до 24:00, спортивні змагання на відкритих майданчиках можуть проходити з глядачами, що мають 25% місць. У цих заходах братимуть участь лише щеплені люди або особи, які мають негативний тест на коронавірус.

Крім того, в’їздні шоу дозволяються лише у тому випадку, якщо пасажири автомобіля є членами однієї родини або щонайбільше 4 людей з інших сімей.

Цитата

“Це перший прийнятий нами нормативний акт, яким ми починаємо повертатися до нормального стану. Ці заходи тривають до 1 червня. З 1 червня деякі із цих заходів будуть послаблені, але існують інші, і вони представлені в рішенні ЦНСУ ”, - уточнив Кіцу.

Нагадаємо

Муніципальний комітет з надзвичайних ситуацій румунської столиці прийняв у неділю рішення пом’якшити ряд обмежувальних заходів, прийнятих владою через пандемію нового коронавірусу.

За весь період пандемії у Румунії зафіксували 1,070,605 випадків коронавірусу, 29,413 осіб померли.

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