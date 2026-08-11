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Румынские военные уничтожили два дрона рф возле газового проекта Neptun Deep в море

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Румынские дайверы подорвали два беспилотника Gerbera возле газового проекта Neptun Deep в Чёрном море. Украина подтвердила, что дроны им не принадлежали.

Румынские военные уничтожили два дрона рф возле газового проекта Neptun Deep в море

Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника типа Gerbera, дрейфовавшие в Чёрном море в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 165 км от Констанцы, в районе газового проекта Neptun Deep. Об этом сообщил министр обороны Румынии Раду Мируца, пишет УНН.

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Беспилотники заметили с одного из гражданских судов, выполнявших работы возле газовой платформы. После этого в район направили корабль береговой охраны с военнослужащими на борту.

По словам Мируцы, Министерство обороны Румынии связалось с украинскими партнёрами, которые подтвердили, что обнаруженные беспилотники не принадлежат Украине.

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Для обеспечения безопасности судоходства и работ возле платформы приняли решение уничтожить беспилотники контролируемым взрывом. Румынские военные водолазы провели подрыв на месте.

Газовый проект Neptun Deep расположен в румынской части Чёрного моря. Его запуск запланирован на 2027 год, после чего Румыния должна стать крупнейшим производителем природного газа в Европейском Союзе.

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Степан Гафтко

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