Румыния вызвала посла РФ из-за серии нарушений воздушного пространства российскими дронами

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ