Румыния вызвала посла РФ из-за серии нарушений воздушного пространства российскими дронами
Киев • УНН
МИД Румынии вызвало посла рф из-за серии нарушений воздушного пространства российскими дронами. Дипломатический протест будет основан на результатах расследований вторжений.
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Российской Федерации после того, как за три дня в воздушном пространстве страны был сбит уже третий беспилотник. Об этом заявила глава МИД Румынии Оана Цою, пишет УНН.
Детали
Цою отметила, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах расследований вторжений дронов.
"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками", – говорится в заявлении.
"В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии", – добавила Цою.
Напомним
26 июля президент Румынии сообщил об уничтожении российского дрона истребителем F-16. Сбитый беспилотник оказался типа "шахед", который используется РФ в Украине.