Румыния поднимала F-16 из-за атаки российских дронов на Украину
Киев • УНН
Румынские ВВС подняли два истребителя F-16 из-за приближения российских беспилотников к границе во время атаки на украинские объекты. Минобороны Румынии осудило атаки РФ и провело оповещение населения в приграничной зоне.
Румыния ночью поднимала два истребителя F-16 из-за приближения российских беспилотников к границе во время атаки рф на Украину, по данным радара, проникновений воздушных целей в воздушное пространство страны не обнаружено, но будет проведена проверка, сообщило в среду Министерство национальной обороны Румынии, пишет УНН.
Детали
"Российские войска утром 29 января возобновили серию ударов беспилотников по объектам гражданской и портовой инфраструктуры в Украине вблизи границы с Румынией, в уезде Тулча. Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны (Румынии) зафиксировали определенные беспилотники, которые двигались в воздушном пространстве Украины по маршруту, приближающемуся к границе с Румынией", - говорится в сообщении.
В результате этой ситуации около 3:20 два самолета F-16 ВВС Румынии, которые осуществляют боевую службу по патрулированию воздуха, вылетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной обстановки. Самолеты вернулись на базу через два часа
В то же время, как отмечается, в 3:05 было оповещено население в районе Килия Веке, в 4:08 утра было объявлено о прекращении оповещения в этом районе.
"Согласно данным, зафиксированным радаром, проникновений контролируемых воздушных целей в национальное воздушное пространство не зафиксировано. Силы МО (Румынии) сегодня проведут разведку в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций, и продолжат свои миссии по мониторингу воздушного пространства", - сказано в сообщении.
Союзные структуры, как указано, также информируются в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками.
"Министерство национальной обороны (Румынии) решительно осуждает эти атаки, совершенные российской федерацией на отдельные объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", - заявили в МО Румынии.
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