Румунія піднімала F-16 через атаку російських дронів на Україну

Румунія уночі піднімала два винищувачі F-16 через наближення російських безпілотників до кордону під час атаки рф на Україну, за даними радара, проникнень повітряних цілей у повітряний простір країни не виявлено, але буде проведено перевірку, повідомило у середу Міністерство національної оборони Румунії, пише УНН.

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"Російські війська вранці 29 січня відновили серію ударів безпілотників по об’єктах цивільної та портової інфраструктури в Україні поблизу кордону з Румунією, у повіті Тулча. Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони (Румунії) зафіксували певні безпілотники, які рухалися в повітряному просторі України за маршрутом, що наближається до кордону з Румунією", - ідеться у повідомленні.

У результаті цієї ситуації близько 3:20 два літаки F-16 ВПС Румунії, які здійснюють бойову службу з патрулювання повітря, вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі для моніторингу повітряної обстановки. Літаки повернулися на базу за дві години - повідомили у МО Румунії.

Водночас, як зазначається, о 3:05 було оповіщено населення в районі Кілія Веке, о 4:08 ранку було оголошено про припинення оповіщення у цьому районі.

"Згідно з даними, зафіксованими радаром, проникнень контрольованих повітряних цілей у національний повітряний простір не зафіксовано. Сили МО (Румунії) сьогодні проведуть розвідку в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цих ситуацій, і продовжать свої місії щодо моніторингу повітряного простору", - сказано у повідомленні.

Союзні структури, як вказано, також інформуються в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками.

"Міністерство національної оборони (Румунії) рішуче засуджує ці атаки, здійснені російською федерацією на окремі об’єкти та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - заявили у МО Румунії.

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