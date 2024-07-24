Два истребителя F-16 румынской армии поднимали в воздух в ночь на среду для мониторинга национального воздушного пространства после того, как в районе уезда Тулча было оповещение на фоне новой дроновой атаки российских беспилотников на объекты в Украине, недалеко от границы с Румынией, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в среду, пишет УНН.

Детали

«В ночь с 23 на 24 июля российские войска совершили новую серию атак беспилотников на определенные объекты в Украине, недалеко от границы с Румынией, в уезде Тулча. В результате ситуации Министерство национальной обороны (Румынии) усилило меры мониторинга и наблюдения за национальным воздушным пространством, задействовав силы и средства боевой службы воздушной полиции. В 2:19 два самолета F-16 румынских ВВС вылетели с 86-й авиабазы Борча для наблюдения за воздушной обстановкой. Два самолета вернулись на базу около 4:20 утра», - сообщили в МО Румынии.

Также указано, что Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о мерах по оповещению населения уезда Тулча.

«Министерство национальной обороны Румынии распорядилось принять меры по проведению исследований на местах в окрестностях Плауру с целью поиска возможных объектов, упавших на территорию страны, поиски будут продолжаться в течение дня», - указали в МО Румынии.

Отмечается также, что «по состоянию на 3:45 во всех пострадавших районах было объявлено о прекращении мероприятий повышенной готовности».

МО Румынии в режиме реального времени, как отмечается, «информирует союзные структуры о ситуации, возникшей в результате атаки, оставаясь с ними в постоянном контакте».

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