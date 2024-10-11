Руководителя нацпарка на Буковине задержали во время получения взятки в 65 тыс.долларов
Киев • УНН
Директор Национального природного парка «Хотинский» задержан во время получения взятки в 65 тыс. долларов от предпринимателя. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы за вымогательство неправомерной выгоды.
Правоохранители задержали руководителя Национального природного парка "Хотинский" в Черновицкой области, который требовал и получил взятку у предпринимателя - 65 тысяч долларов. Об этом сообщили в ГБР в пятницу, сообщает УНН.
Детали
Как сообщается, бизнесмен обратился к чиновнику для оформления долгосрочной аренды земельных участков на территории Нацпарка для обустройства базы отдыха. По данным ГБР, чиновник заявил ему, что подпишет договоры аренды за 65 тыс. долларов США. Коммерсант решил не платить дань и обратился к правоохранителям.
9 октября 2024 года правоохранители задержали директора Нацпарка "на горячем" во время получения 65 тыс. долларов США после подписания арендных документов.
Чиновнику сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенного с вымогательством, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).
Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Сейчас суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн гривен.
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